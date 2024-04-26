السعودية تحذر من حملات الحج الوهمية

حذر مصدر مسئول بوزارة الحج والعمرة السعودية الراغبين في أداء مناسك الحج من الوقوع ضحية لحملات الحج الوهمية لهذا العام، موضحة أن القدوم لإداء فريضة الحج لا يكون إلا من خلال الحصول على تأشيرة حج صادرة من الجهات المعنية في السعودية وبالتنسيق مع الدول عبر مكاتب شؤون الحج فيها، أو عبر منصة "نسك حج" للدول التي ليس لديها مكاتب رسمية خاصة بالحج.

وبيّن المصدر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أن وزارة الحج والعمرة قد رصدت إعلانات لشركات وحملات بالإضافة لحسابات وهمية على الشبكات الاجتماعية تدعي تنظيمها للحج بأسعار مغرية، داعية إلى الحذر من التعامل مع مثل هذه الحملات والشركات.