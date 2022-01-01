 روسيا تعرب عن أملها في التوصل لحل معقول لنقل السلع لكالينينجراد - بوابة الشروق
الجمعة 1 يوليه 2022 10:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد عودة كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر؟
النتـائـج تصويت

روسيا تعرب عن أملها في التوصل لحل معقول لنقل السلع لكالينينجراد

موسكو (د ب أ)
نشر في: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:01 م | آخر تحديث: الجمعة 1 يوليه 2022 - 10:01 م

عبرت موسكو عن أملها في التوصل لـ"حل معقول" في النزاع بشأن فرض قيود على حركة النقل إلى جيب كالينينجراد الروسي المطل على بحر البلطيق.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر جروشكو اليوم الجمعة في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إن روسيا أوضحت للاتحاد الأوروبي أن الوضع الحالي لن يؤدي فحسب إلى تحمل ليتوانيا تكاليف كبيرة، بل الاتحاد الأوروبي أيضا.

وقال إن لديه انطباعا بأن "الإشارة قد وصلت".

وعبر سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزهوف عن انطباعات مشابهة، معبرا عن أمله "في حل وسط في المستقبل القريب".

كانت ليتوانيا في منتصف يونيو قد منعت نقل بعض البضائع عبر أراضيها إلى المنطقة المحيطة بكالينينجراد، المعروف سابقا باسم كونيجسبرج، وهي سلع مدرجة على قوائم العقوبات الغربية. ووصفت موسكو هذه القيود بأنها "غير قانونية" وهددت باتخاذ إجراءات مضادة.

وقال جروشكو إن روسيا تعمل على هذا "لكن الأمر الأكثر أهمية .. هو مسألة دعم الحياة لكالينينجراد". وشدد نائب وزير الخارجية أكثر بأن روسيا ليس لديها خطط لمهاجمة أي دولة عضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو". وقال إن "المرضى فقط يمكنهم تصور ذلك".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك