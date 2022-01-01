روسيا تعرب عن أملها في التوصل لحل معقول لنقل السلع لكالينينجراد

عبرت موسكو عن أملها في التوصل لـ"حل معقول" في النزاع بشأن فرض قيود على حركة النقل إلى جيب كالينينجراد الروسي المطل على بحر البلطيق.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر جروشكو اليوم الجمعة في تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إن روسيا أوضحت للاتحاد الأوروبي أن الوضع الحالي لن يؤدي فحسب إلى تحمل ليتوانيا تكاليف كبيرة، بل الاتحاد الأوروبي أيضا.

وقال إن لديه انطباعا بأن "الإشارة قد وصلت".

وعبر سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيزهوف عن انطباعات مشابهة، معبرا عن أمله "في حل وسط في المستقبل القريب".

كانت ليتوانيا في منتصف يونيو قد منعت نقل بعض البضائع عبر أراضيها إلى المنطقة المحيطة بكالينينجراد، المعروف سابقا باسم كونيجسبرج، وهي سلع مدرجة على قوائم العقوبات الغربية. ووصفت موسكو هذه القيود بأنها "غير قانونية" وهددت باتخاذ إجراءات مضادة.

وقال جروشكو إن روسيا تعمل على هذا "لكن الأمر الأكثر أهمية .. هو مسألة دعم الحياة لكالينينجراد". وشدد نائب وزير الخارجية أكثر بأن روسيا ليس لديها خطط لمهاجمة أي دولة عضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو". وقال إن "المرضى فقط يمكنهم تصور ذلك".