رئيس هونج كونج الجديد يؤدي اليمين في الذكرى الـ25 لإعادة المدينة للصين

أدى الرئيس التنفيذي الجديد لهونج كونج، جون لي، اليمين اليوم الجمعة، في إطار الاحتفالات بمرور 25 عاما على إعادة بريطانيا المدينة للصين.



وتعهد جون لي، وهو رئيس الأمن السابق للمدينة والذي يعتبر متشددا مواليا لبكين، في خطاب التنصيب بدمج هونج كونج أكثر مع البر الرئيسي.



وانطلقت الاحتفالات بمراسم رفع العلم في وقت مبكر اليوم.



وتم رفع علم هونج كونج إلى جانب علم الصين خلال الاحتفال في مينار فيكتوريا.



وللعام الثاني على التوالي، سارت شرطة هونج كونج بالأسلوب الصيني عوضا عن تكرار التدريبات البريطانية مثلما كانت تفعل في الماضي.



يشار إلى أن هونج كونج كانت مستعمرة بريطانية قبل إعادتها إلى الصين في أول تموز/يوليو 1997.



وتضمنت عملية التسليم اتفاقا بأن يكون حكم هونج كونج بموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وتم التأكيد لسكانها البالغ عددهم سبعة ملايين نسمة أن الإقليم سيحتفظ بمستوى عال من الحكم الذاتي والحريات السياسية حتى عام 2047.



ولكن منذ أن تم فرض قانون الأمن القومي، يقول العديد من المنتقدين إن قاعدة "دولة واحدة، ونظام واحد" هي التي تطبق فعليا.



شدد الرئيس الصيني شي جين بينج في كلمة له اليوم الجمعة، على الحاجة إلى التنفيذ الكامل والمخلص لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" في هونج كونج.



وقال الرئيس التنفيذي الجديد جون لي إن قانون الأمن القومي وكذلك "التعديلات" التي أدخلت على النظام الانتخابي جعلت هونج كونج تنتقل " من الفوضى إلى الرخاء".