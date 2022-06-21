استمرار تسجيل إصابات كورونا حول العالم

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واصلت دول العالم تسجيل إصابات ووفيات جديدة جراء تفشي جائحة كورونا عالميًا، اليوم الجمعة، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

فلقد سجلت إندونيسيا 2049 إصابة ووفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و90 ألفا و509 مصابين والوفيات إلى 156 ألفا و740 حالة.

وسجلت بولندا 643 إصابة ووفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و15 ألفا و634 مصابا والوفيات إلى 116 ألفا و429 حالة.

وسجلت النمسا 10 آلاف و424 إصابة ووفاة 5 أشخاص، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و438 ألفا و883 مصابا والوفيات إلى 18 ألفا و792 حالة.

وسجلت لاتفيا 462 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 836 ألفا و259 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 5860 حالة.

وسجلت بروناي 845 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 163 ألفا و900 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 225 حالة.

وسجلت مالطا 704 إصابة ووفاة 3 أشخاص، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 103 ألفا و836 مصابا والوفيات إلى 744 حالة.

وسجلت إيطاليا 3155 إصابة ووفاة 53 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 18 مليونا و433 ألفا و394 مصابا والوفيات إلى 381 ألفا و165 حالة.

وسجلت هولندا 6083 إصابة ووفاة شخصين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8 ملايين و190 ألفا و225 مصابا والوفيات إلى 22 ألفا و380 حالة.

وسجلت الدنمارك 1455 إصابة ووفاة شخصين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و16 ألفا و49 مصابا والوفيات إلى 6471 حالة.

وسجلت كرواتيا 1047 إصابة ووفاة 5 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و149 ألفا و575 مصابا والوفيات إلى 16 ألفا و70 حالة.

وسجلت اليونان 15 ألفا و869 إصابة ووفاة 18 شخصا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و692 ألفا و371 مصابا والوفيات إلى 30 ألفا و250 حالة.

وسجلت صربيا 960 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و30 ألفا و363 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 16 ألفا و126 حالة.

وسجلت أذربيجان 29 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 793 ألفا و302 ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 9717 حالة.

وسجلت كوبا 22 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و106 آلاف و45 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 8529 حالة.