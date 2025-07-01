خيرمان كانو ينضم لقائمة تاريخية في المونديال

أحرز الأرجنتيني خيرمان كانو، هدف التقدم لصالح فريق فلومينينسي، في المواجهة المقامة الآن ضد فريق إنتر ميلان، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وانضم خيرمان كانو إلى قائمة أكبر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في كأس العالم لللأندية، عن عمر 37 عامًا و148 يومًا، خلف الثلاثي: سيرجيو راموس مع مونتيري، لويس سواريز وليونيل ميسي بقميص إنتر ميامي.

وكان فلومينينسي تأهل وصيفًا عن مجموعته بـ5 نقاط، بينما تجاوز إنتر ميلان إلى هذا الدور متصدر لمجموعته ب7 نقاط.

والمتأهل من مباراة إنتر ميلان وفلومينينسي، المقامة الآن، سيلتقي مع المتأهل من مباراة مانشستر سيتي والهلال، التي تقام فجر غد الثلاثاء، في الدور ربع النهائي من كأس العالم للأندية.