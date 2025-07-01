مقتل 9 أشخاص وتشرد عشرات الآلاف بسبب الفيضانات العارمة في وسط وجنوب الصين

أفادت وسائل إعلام رسمية في الصين، اليوم الثلاثاء، بمقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وتشريد عشرات الآلاف، بسبب الفيضانات العارمة في وسط وجنوب البلاد، مع توقع هطول المزيد من الأمطار.

وتم احتساب 8 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين بمقاطعات هينانن وهوبي وجويتشو، الأكثر تضررا، حيث فاضت مياه الأنهار عن السدود وتدفقت في شوارع المدن والمجمعات السكنية ومراكز التسوق.

ورغم أن الصين تشهد وقوع فيضانات في كل صيف، كانت الصور المتداولة من بين الأكثر دراماتيكية منذ أعوام، وقد انتشر الكثير منها على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب الرقابة الرسمية.