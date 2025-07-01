 محكمة روسية تدين نائب سابق لوزير الدفاع بالفساد وتقضي بحبسه 13 عاما - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 يوليه 2025 4:19 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟
النتـائـج تصويت

محكمة روسية تدين نائب سابق لوزير الدفاع بالفساد وتقضي بحبسه 13 عاما

موسكو - (أب)
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 3:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 3:48 م

قضت محكمة روسية بإدانة نائب سابق لوزير الدفاع بارتكاب تهم فساد، وقررت حبسه لمدة 13 عاما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك