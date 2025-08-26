الصحة عن متحور ستراتوس: لا حاجة لإجراءات صحية واحترازية مختلفة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا بات يتم التعامل معه كأحد أنواع الإنفلونزا، وذلك في معرض رده على سؤال بشأن المتحور ستراتوس، أحد متحورات فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات» الذي تُقدمه الإعلاميتان سهير جودة ومفيدة شيحة عبر شاشة «النهار»، مساء الثلاثاء، أن الفيروسات التنفسية تتحور كل فترة لتستطيع أن تحيا، موضحًا أنه لا توجد حاجة للتعامل مع الفيروسات بشكل مختلف طالما أن المتحورات لا تؤدي إلى زيادة شدة الإصابة بالمرض أو زيادة معدلات الوفيات أو مقاومة التطعيمات .

وأوضح أنّ الوزارة دائمًا ما تدعو المواطنين للحصول على لقاح الإنفلونزا بشكل سنوي، حيث يتم تغيير تركيبة اللقاح كل عام نظرًا لتحوُّر الفيروس نفسه.

وشدد على أنه طالما لم يصدر عن منظمة الصحة العالمية إعلانًا جديدًا بخصوص كورونا يظل الفيروس ومتحورات شبيهًا بكل المتحورات الفيروسية.

ولفت إلى أنه لا توجد إجراءات صحية أو احترازية غير تلك التي تتم الدعوة إلى الالتزام بها لا سيما التهوية الجيدة وتنظيف الأسطح وارتداء الكمامة حال الإصابة أو التواجد في مكان مزدحم وسيئ التهوية.

وعن متحور "ستراتوس" أحد متحورات كورونا، أوضح أن كل فيروس له طريقة مختلفة في تداعيات تأثيرها على الجسم فبعضها يرفع درجة الحرارة وبعضها لا يرفعها، وهناك فيروسات تؤدي إلى الإسهال أو المغص وغيرها لا.

وأفاد بأن الإصابة بنزلة البرد نفسها تصيب الأشخاص بأعراض مختلفة فيما بينهم، مؤكدا أن الأمر يرتبط أيضًا بحالة المناعية للشخص.