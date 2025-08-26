 البنك المركزي يطلق صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل مع الجمهور - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 6:22 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

البنك المركزي يطلق صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل مع الجمهور


نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 5:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 5:51 م

استمرارًا في تعزيز التواصل مع الجمهور واطلاعهم على كافة المستجدات أولًا بأول، أطلق البنك المركزي المصري صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

للاطلاع على آخر أخبار البنك، وقراراته، والتقارير الاقتصادية، يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية على المنصات التالية:

فيسبوك
https://www.facebook.com/centralbankofegypt

إنستجرام
https://www.instagram.com/centralbankofegypt


لينكدإن
https://www.linkedin.com/company/cbe


يوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCbhVQMTRx1CeipFlSn6g81Q


الموقع الإلكتروني
https://www.cbe.org.eg

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك