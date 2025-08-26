البنك المركزي يطلق صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل مع الجمهور

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استمرارًا في تعزيز التواصل مع الجمهور واطلاعهم على كافة المستجدات أولًا بأول، أطلق البنك المركزي المصري صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.





للاطلاع على آخر أخبار البنك، وقراراته، والتقارير الاقتصادية، يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية على المنصات التالية:

فيسبوك

https://www.facebook.com/centralbankofegypt

إنستجرام

https://www.instagram.com/centralbankofegypt



لينكدإن

https://www.linkedin.com/company/cbe



يوتيوب

https://www.youtube.com/channel/UCbhVQMTRx1CeipFlSn6g81Q



الموقع الإلكتروني

https://www.cbe.org.eg