روسيا تعرب عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السودان

أعربت روسيا عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة الفاشر السودانية، داعيةً الجهات المسئولة عن الوضع في المدينة إلى اتخاذ تدابير لحماية السكان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني نقلته وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء: "نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في مدينة الفاشر السودانية التي أصبحت مؤخرا تحت سيطرة قوة التدخل السريع".

وأضافت الوزارة أن "استخدام العنف ضد السكان المدنيين أمر غير مقبول ويتناقض مع المعايير المعترف بها عموما للقانون الإنساني الدولي".

وأكدت الوزارة أن موسكو تدعو المسئولين عن الوضع في المدينة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سكانها".

وتابعت الخارجية الروسية: "تدعو روسيا إلى حل سلمي للصراع في السودان، المستمر منذ أكثر من عامين، والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها. كما تُصرّ روسيا باستمرار على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية وإطلاق عملية سياسية شاملة".

وأوضحت الخارجية أن "الجهود الدبلوماسية الجارية للمساعدة في حل الأزمة السودانية الداخلية يجب أن تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني، وهو ما يتطلب الأخذ في الاعتبار مواقف وتوجهات السلطات المركزية وكل القوى الاجتماعية والسياسية المؤثرة في السودان".