الأمم المتحدة تحذر: المجاعة في غزة تتفاقم بوتيرة متسارعة

حذرت متحدثة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أولجا تشيريفكو، اليوم، من أن المجاعة في قطاع غزة بدأت تتفاقم بوتيرة متسارعة جراء استمرار الحصار والتجويع الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، حول مستجدات الوضع الإنساني في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع من قبل إسرائيل.

وأشارت تشيريفكو إلى تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، والذي أكد وجود مجاعة في محافظة غزة (شمال)، وتوقع امتدادها إلى محافظتي دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر المقبل.

وأضافت أن نتائج التقرير "لم تكن مفاجئة" بالنسبة لهم، موضحة: "هذا ما كنا نحذر منه منذ أشهر، وسنشهد سيناريو أسوأ إذا لم يتغير الوضع القائم"، وفقاً لوكالة وفا الفلسطينية.

وأشارت إلى أن التقرير الأممي حذر من أنه في حال عدم التعامل مع الوضع الراهن بصورة شاملة وصحيحة، فإن المجاعة قد تمتد بسهولة إلى مناطق أخرى من القطاع.

وشددت المتحدثة الأممية على أن السبيل الوحيد لوقف المجاعة في غزة هو إدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى المدنيين، مطالبة بإزالة العوائق التي تحول دون وصول المساعدات، وتوفير ممر آمن ومنتظم لتوزيعها.

وأوضحت أن "وفيات كان من الممكن تفاديها قد وقعت بالفعل"، وأن "الوضع الحالي من صنع الإنسان بالكامل، وكان بالإمكان منعه لو جرى التدخل في الوقت المناسب، لكن لم تتخذ الخطوات الكافية".

وحذرت من أن المجتمع الدولي والأطراف المعنية لم يدركوا بعد ما قد يحدث إذا لم يتم التحرك بشكل عاجل إزاء الوضع في غزة.