هل نشهد نهاية حرب روسيا وأوكرانيا؟ تحركات لصياغة مبادرة سلام على نهج خطة ترامب في غزة

أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، بوجود تحركات دبلوماسية جديدة لصياغة "خطة سلام" مع روسيا مستوحاة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، مُشيرًا إلى أنه ناقش الفكرة مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر وعدد من القادة الأوروبيين، بهدف إعداد "خطة قصيرة ومباشرة" تتضمن نقاطًا أولية لوقف إطلاق النار خلال الأيام المقبلة.

وناقش زيلينسكي المسألة مع القادة الأوروبيين، الأسبوع الماضي، وقال إن "الوضعين في غزة وأوكرانيا مختلفان، لكنه مستعد للعمل على الأمر"، بحسب موقع "أكسيوس" الذي أشار إلى أن المقترح جاء عقب اللقاء الذي جمع الرئيسين الأمريكي والأوكراني في البيت الأبيض في 17 أكتوبر، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وشدد الرئيس الأوكراني في تصريحات لـ"أكسيوس" على ضرورة أن "تكون الخطة قصيرة، ببعض النقاط السريعة مثل خطة لوقف إطلاق النار، واتفقنا على العمل عليها خلال الأسبوع أو العشرة أيام المقبلة".

وسبق أن أفادت "بلومبرج" بأن دولًا أوروبية تعمل مع أوكرانيا على إعداد مقترح خطة من 12 نقطة لإنهاء الحرب مع روسيا، يستند إلى واقع خطوط القتال الحالية، في خطوة تهدف إلى مواجهة مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتجددة، التي وجّهها إلى الولايات المتحدة، ودعا فيها كييف إلى التنازل عن أراضٍ مقابل اتفاق سلام.

وتضمّنت الخطة تشكيل "مجلس سلام" برئاسة الرئيس الأمريكي، بهدف الإشراف على تنفيذ الخطة المقترحة، وهي خطوة مشابهة لما تم الاتفاق عليه بين إسرائيل وحركة "حماس".

العقوبات الأمريكية

ويرى زيلينسكي أن العقوبات الجديدة التي فرضها ترامب "ستضر آلة الحرب الروسية"، لكنه شدد على أن أوكرانيا لا تزال بحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى لـ"إجبار" بوتين على السعي نحو السلام.

والأسبوع الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على أكبر شركتين روسيتين للنفط، هما "روسنفت" و"لوك أويل"، بالتزامن مع موافقة الاتحاد الأوروبي على الحزمة التاسعة عشرة من القيود ضد موسكو، والتي تشمل حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي وتوسيع قائمة الكيانات المشمولة بالعقوبات.

وذكر زيلينسكي في مقابلة هاتفية مع "أكسيوس" استمرت 35 دقيقة أن العقوبات "ستُحدث فرقًا"، لكنه أشار إلى أن بوتين "لن يتراجع ما لم يواصل ترامب زيادة الضغط عليه".

وأضاف: "الرئيس ترامب قلق من التصعيد.. لكنني أعتقد أنه إذا لم تجرِ مفاوضات، فسيحدث التصعيد على أي حال. إذا لم يتوقف بوتين، فنحن بحاجة إلى شيء لوقفه، والعقوبات سلاح من هذه الأسلحة، لكننا نحتاج أيضًا إلى صواريخ بعيدة المدى".

تأتي تصريحات زيلينسكي بعد أسبوعين مليئين بالمواقف الأمريكية المتشددة، إذ رفض ترامب خلال لقائهما في 17 أكتوبر طلب أوكرانيا بالحصول على صواريخ "توماهوك" البعيدة المدى، قبل أن يُلغي قمة في المجر كانت مقررة مع بوتين، ويفرض عقوبات على روسيا للمرة الأولى في ولايته الثانية.

ووصف زيلينسكي اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض بأنه "بنّاء"، رغم أنه لم يكن سهلًا، وقال: "كانت محادثاتي مع الرئيس ترامب تدور حول الضغط على روسيا.. أعتقد أنه أراد ممارسة الضغط، لكنه لم يرغب في تصعيد أو إغلاق باب الدبلوماسية".