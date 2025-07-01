أوروبا تواجه موجة حر شديدة غير مسبوقة

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أوروبا بدأت تعاني من موجة حر غير مسبوقة قادمة من شمال إفريقيا، وقد وصلت درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.



وشهدت إسبانيا يوم الأحد درجة حرارة قياسية لشهر يونيو، وصلت إلى 46 درجة. وصدرت تحذيرات بشأن موجة حر خطيرة في معظم أراضي انجلترا، بما فيها العاصمة لندن، حيث قد تصل درجة الحرارة إلى 34 درجة يوم الثلاثاء.

وهناك تحذيرات أيضا في فرنسا، حيث ستتجاوز درجة الحرارة الـ 40 درجة في هذه الأيام حتى الأربعاء. وأصبحت ليلة 29 – 30 يونيو الأكثر شدة في التاريخ، حيث لم تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون 28 درجة بالليل.



كما تعتبر باريس العاصمة الأوروبية الأكثر عرضة لتداعيات الحر نظرا لسوء تكييف البنية التحتية في المدينة على تلك الظروف. وتسجل هناك نحو 400 حالة وفاة متعلقة بالحر سنويا.

وستصل الموجة إلى أوروبا الجنوبية أيضا، حيث من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة في إيطاليا إلى 42 درجة.

ومن بين المشاكل التي ستتسبب بها موجة الحر غير المسبوقة ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يزداد الطلب على التبريد وعمل مكيفات الهواء في الوقت الذي تقلص فيه محطات الطاقة الذرية الإنتاج بسبب الحر.

وقد وصلت أسعار الطاقة في فرنسا إلى أعلى مستويات لها في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفي بريطانيا هي الأعلى منذ مارس الماضي.