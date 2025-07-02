إيران تبدي رغبتها في تطوير العلاقات مع السعودية بجميع المجالات

أعربت إيران عن رغبتها في تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية في جميع المجالات والقطاعات.

أفاد بذلك وزير الخارجية عباس عراقجي، في رسالة وجهها إلى نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، الأربعاء.

ووفقا للتلفزيون الإيراني، سلّم سفير طهران في الرياض علي رضا عنايتي، الرسالة إلى وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي.

وذكر المصدر نفسه أن الرسالة تضمنت مواضيع "تطوير وتعزيز العلاقات في جميع المجالات".

وفي سبتمبر 2023، عاد التمثيل الدبلوماسي بين السعودية وإيران لأول مرة بعد قطع العلاقات بين البلدين في 2016.

وفي 10 مارس 2023، أعلنت السعودية وإيران استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، عقب مباحثات برعاية صينية في العاصمة بكين.

يذكر أن السعودية قطعت علاقاتها مع إيران، إثر اعتداءات تعرضت لها سفارة الرياض في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد (شرق)، احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها "الإرهاب".