 إصابة 6 أشخاص حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 6 أشخاص حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

محمود عبد السلام
نشر في: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 11:55 ص | آخر تحديث: الأربعاء 2 يوليه 2025 - 11:55 ص

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى بنطاق محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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