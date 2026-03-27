فاديفول يطالب باستمرار دعم أوكرانيا ويحذر من تراجعه بسبب حرب إيران

طالب وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الجمعة، بضرورة استمرار الدعم المقدم لأوكرانيا وحذر من تراجعه بسبب الحرب الدائرة حاليا في إيران.

وقال فاديفول بعد محادثات وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7) بشأن أوكرانيا ، بالقرب من باريس: "يجب عدم تقديم أي تنازلات بشأن الحفاظ على قدرات الدفاع الأوكرانية".

وأضاف فاديفول، أن هذا لن يصب إلا في مصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتابع وزير الخارجية الألماني: "بوتين يأمل أن يؤدي التصعيد في الشرق الأوسط إلى صرف انتباهنا عن جرائمه في أوكرانيا. لا ينبغي السماح لحساباته هذه بالنجاح".

وقال إن الضغط على روسيا يجب أن يظل قوياً، على سبيل المثال من خلال العقوبات، والتحرك ضد أسطول الظل الروسي ، والضغط على قطاع الطاقة الروسي.

ودعا فاديفول أيضاً الولايات المتحدة، التي خففت مؤقتاً في الآونة الأخيرة من العقوبات المفروضة على إمدادات النفط الروسية، إلى تحمل مسؤولياتها.

وتضم مجموعة السبع، إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، كلا من المملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا.