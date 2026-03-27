وزير الحرب الأمريكي: إيران تملك القدرات اللازمة لقصف لندن بالصواريخ

قال وزير الحرب الأمريكي، بيت هيجسيث، إن إيران تملك القدرات اللازمة لقصف لندن بالصواريخ، محذرا من التهديد العالمي الذي تشكله طهران.

ومن دون ذكر دييجو جارسيا صراحة، قال هيجسيث في اجتماع مجلس الوزراء، أمس الخميس: "قبل يومين أطلقت إيران صاروخين فاشلين نحو هدف يبعد 4000 كيلومتر. لسنوات كانوا يقولون إن مدى صواريخهم لا يتجاوز 2000 كيلومتر. مفاجأة… مرة أخرى، إيران تكذب"، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "وللعالم أقول: لندن تبعد 4000 كيلومتر عن إيران، وواشنطن تبعد 3300 كيلومتر عن فنزويلا، وهي دولة أخرى تعامل معها الرئيس ترامب، وكانت شريكا لإيران لفترة طويلة".

وتابع: "هل تقولون إن إيران ليست تهديدا للعالم أو للولايات المتحدة؟ الرئيس ترامب يعلم غير ذلك".

وفي وقت سابق، استهدفت إيران قاعدة دييجو غارسيا المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة، والتي تبعد بنحو 4000 كلم عن إيران، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وقالت الحكومة البريطانية إن الصاروخين لم يصيبا الهدف وسقطا قبل الوصول، غير أن الحادثة أثارت مخاوف من التهديد الذي قد تشكله إيران على بريطانيا.

وفي وقت سابق، رفض وزير الدفاع البريطاني جون هيلي التأكيد ما إذا كانت طهران تملك القدرة على ضرب بريطانيا، لكنه شدد على أن المسؤولين لا يعتقدون أن هناك هجوما وشيكا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق إن الصواريخ الإيرانية قد يصل مداها إلى نحو 4000 كيلومتر، ما يضع العديد من الدول في أوروبا وآسيا وإفريقيا ضمن نطاق الخطر.