تحدث الدكتور هاني زغلل رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري، عن تفاصيل واقعة إحباط محاولة تهريب خطيرة لعشرات الكائنات الحية النادرة بمطار القاهرة.

وقال خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الثلاثاء، إن راكبًا وصل بحقيبة مليئة بالزواحف الخطرة وحاول تهريبها إلى داخل مصر، بينها 65 ثعبانًا ضمنها 4 من فصيلة الكوبرا شديدة الخطورة.

وأضاف أن الواقعة تخضع حاليًّا لتحقيقات النيابة العامة، وجرى التحفظ على كل المضبوطات في حديقة حيوان الفيوم بعد إخطار الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، مشددا على توفير الأماكن المناسبة لهذه الزواحف.

وأكد زغلل، أن هناك أماكن متوفرة للتحفظ على جميع هذه المضبوطات، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية لم تفصح عن جنسية الراكب لغرض ما، لكنه أوضح أنه كان قادمًا من دولة روسيا.

ونوه بأن هذا التصرف شخصي ولا يمكن أن يفسد العلاقات بين البلدين بأي حال من الأحوا، غير أنها وصف محاولة التهريب بأنها مقلقة بسبب العدد الكبير من الزواحف التي جرت محاولت تهريبها.

وأفاد بأن مصر سوق غنية بمثل هذه الحيوانات، وينشط فيه الكثير من رجال الأعمال، لكن الأمر تحكمه قوانين دولية تلتزم بها الدول.

وكانت وزارة الزراعة قد كشفت عن تمكن أطباء الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، بالتعاون مع الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية، وسلطات المطار من هيئة الجمارك والأمن المصري من إحباط محاولة تهريب خطيرة لعشرات الكائنات الحية النادرة، وذلك بمطار القاهرة الدولي.

وقال الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الدور الرقابي الفاعل الذي تقوم به الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية البيئة المصرية والحياة البرية، وفي إطار دورها كخط الدفاع الأول عن صحة الإنسان والحيوان والبيئة، ولن تدخر جهدًا في حماية البلاد من أي تهديدات بيولوجية أو بيئية.

وأشار الأقنص إلى أن فرق الفحص البيطري قد رصدت محاولة أحد الركاب - من جنسية أجنبية - إدخال مجموعة متنوعة من الزواحف والحشرات والعناكب، دون الحصول على الشهادات الدولية المطلوبة، في مخالفة صريحة لاتفاقية "سايتس" التي تنظم تجارة الأنواع المهددة بالانقراض.

وأضاف أن المضبوطات تشمل: 40 عقرب غابات فيتنامي، 5 عقارب صفراء من البرازيل، فضلا عن 65 كائنًا من أنواع مختلفة، منها الكوبرا البخاخ، والأصلة البورمية، وثعبان الأمازون، والملك الأسود، وثعبان الذرة وغيرها، ذلك إضافة إلى 199 كائنًا من الأنواع المحظور تداولها بيئيًا.