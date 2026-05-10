إنزال فريق طبي بريطاني بالمظلات في جزيرة تريستان دا كونا لدعم جهود مواجهة تفشي فيروس هانتا

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، إنزال فريق عسكري متخصص وطواقم طبية بالمظلات في جزيرة تريستان دا كونا التابعة لبريطانيا، حاملين معهم مساعدات ومعدات طبية لدعم جهود مواجهة تفشي فيروس "هانتا".

وأكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية، الجمعة الماضي، أن مواطنا بريطانيا نزل من سفينة الرحلات البحرية "إم في هونديوس" إلى الجزيرة حيث يقيم، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس هانتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وهبط بالمظلات، ستة مظليين واستشاري من سلاح الجو الملكي البريطاني، وممرضة عسكرية من اللواء 16 المحمول جوا، إلى جانب إنزال إمدادات الأكسجين والمساعدات الطبية على الجزيرة النائية، التي لا يمكن الوصول إليها عادة إلا بالقوارب.

وأقلعت طائرة النقل العسكرية من طراز "إيه 400 إم" التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني من قاعدة بريز نورتون الجوية إلى جزيرة أسينشين، بدعم من طائرة تزويد بالوقود من طراز "فويجر" تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، قبل أن تتجه إلى تريستان دا كونا.

وقالت وزارة الدفاع، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنزال طاقم طبي بالمظلات لتقديم دعم إنساني.

وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أن سلامة جميع أفراد الأسرة البريطانية تمثل أولوية قصوى.

وقالت كوبر: "سنواصل العمل بشكل وثيق مع السلطات الدولية وإدارة تريستان دا كونا، لإبقاء المتضررين على اطلاع دائم، وضمان توفير الدعم اللازم في المملكة المتحدة وفي جميع الأقاليم البريطانية ما وراء البحار".