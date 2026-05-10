ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم انتحاري في باكستان إلى 15 قتيلا من رجال الشرطة

قال مسئولون، اليوم الأحد، إن حصيلة ضحايا هجوم انتحاري على نقطة أمنية بشمال غرب باكستان ارتفعت إلى 15 قتيلا على الأقل من رجال الشرطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكان انتحاري وعدد من المسلحين قد فجروا مركبة مفخخة بالقرب من النقطة الأمنية في منطقة بانو في إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لأفغانستان في وقت متأخر من أمس السبت، وفقا لما قاله المسؤول بالشرطة ساجد خان.

وأسفر الهجوم عن تبادل مكثف لإطلاق النار.

وقال مسئول بالشرطة لـ(د ب أ): "لقى ما لا يقل عن 15 من رجال الشرطة حتفهم".

وأضاف أن ثلاثة رجال شرطة أصيبوا في الهجوم.

وأظهرت الصور التي نشرها وسائل الإعلام المحلية المبنى الذي تعرض للهجوم وقد انهار، ورجال الانقاذ وهم يبحثون عن الجثث.

وبدأت القوات الأمنية عملية لتعقب منفذي الهجوم.

وأعلنت جماعة اتحاد المجاهدين في باكستان المسلحة التي تم تشكيلها حديثا عن مسئوليتها عن الهجوم في بيان تم إرساله إلى الصحفيين.