رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد التزام بلاده التام بالقرار 1701

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه وفدا من قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) برئاسة القائد الجديد للقوة الجنرال ديوداتو أبانيارا، التزام حكومته التام بالقرار 1701 ،مشدّدا على أن تحقيق الاستقرار الكامل في جنوب لبنان لا يمكن أن يتمّ دون انسحاب إسرائيل.

واستقبل سلام وفدا من قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) برئاسة قائد القوة الجنرال ديوداتو أبانيارا، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وأكد سلام "التزام الحكومة اللبنانية التام بالقرار 1701، وحرصها على توفير البيئة المناسبة التي تتيح لليونيفيل تنفيذ ولايتها كاملة"، مشددا على "أهمية الحفاظ على سلامة عناصرها".

وشدّد على أن "تحقيق الاستقرار الكامل في الجنوب لا يمكن أن يتمّ دون انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقفها لاعتداءاتها".

وجرى خلال اللقاء عرض للوضع الميداني في الجنوب، ومسار تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، والتعاون القائم بين اليونيفيل والجيش اللبناني، ولا سيما في ما يتعلق بتكثيف التنسيق والعمليات المشتركة. كما تم التطرق إلى التحديات المستجدة التي تواجه مهام القوات الدولية.

وأشار سلام إلى أن "لبنان كان وجه رسميا إلى الأمم المتحدة رسالة يطلب فيها تمديد تفويض اليونيفيل لعام إضافي ينتهي في 31 أغسطس 2026، انسجاما مع قرار الحكومة اللبنانية الصادر بتاريخ 14 مايو 2025".

يذكر أنه تم اعتماد القرار 1701 في مجلس الأمن الدولي عام 2006. ودعا القرار إسرائيل ولبنان إلى دعم وقف إطلاق نار دائم وحل طويل الأجل.