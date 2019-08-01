بنك باركليز يشطب 3 آلاف وظيفة

كشف جيس ستالي، الرئيس التنفيذي لبنك "باركليز بي ال سي"، اليوم الخميس، إن البنك استغنى عن نحو 3 آلاف وظيفة في الربع الثاني من العام الجاري، في إطار ترشيد النفقات ومواجهة موجة الانتقادات الموجهة للبنك بشأن قدرته على تحقيق الأرباح المستهدفة.

وقالت وكالة أنباء "بلومبرج" إن البنك، ومقره لندن، انضم بذلك إلى أقرانه من بنوك أوروبا التي شطبت وظائف خلال الأشهر الأخيرة ، وبينها بنكا "اتش اس بي سي هولدنجز" البريطاني و"سوسيتيه جنرال" الفرنسي.

وقال توشار مورزاريا، المدير المالي لبنك باركليز للصحفيين عبر الهاتف اليوم الخميس، إن الوظائف التي تم الاستغناء عنها "لم تتركز في قطاع معين، ولكن شملت جميع القطاعات"، وخاصة تلك التي لم تحقق أرباح أو عائدات.

وارتفع سعر سهم البنك بنسبة بلغت 4ر3٪ في تداولات لندن، حيث قال ستالي إنه "واثق للغاية" من أن باركليز يمكنه أن يحقق الأرباح المستهدفة.

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