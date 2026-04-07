الدفاع البريطانية: أكثر من 30 دولة تشارك في اجتماع افتراضي لبحث تأمين مضيق هرمز

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ممثلين عسكريين من أكثر من 30 دولة شاركوا في اجتماع افتراضي ضمن التحالف الذي تقوده بريطانيا، لبحث سبل إعادة فتح وتأمين مضيق هرمز.

وذكرت الوزارة، في بيان عبر منصة "إكس"، أن خبراء عسكريين إلى جانب حلفاء وشركاء دوليين ناقشوا الإجراءات اللازمة لضمان أمن الملاحة البحرية وحرية الوصول إلى المضيق، بحسب ما نقل موقع روسيا اليوم.

وكان وزراء خارجية الدول المنضوية في هذا التحالف قد عقدوا، الخميس الماضي، اجتماعًا عبر الإنترنت برئاسة وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، لمناقشة خيارات التعامل مع الأزمة، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات على إيران.

وأشارت المعطيات إلى أن 38 دولة وقّعت حتى الآن على إعلان الاستعداد الذي طرحته بريطانيا للمساهمة في إعادة فتح المضيق، مع استمرار انضمام دول جديدة، بعدما بدأت المبادرة بتوقيع ست دول فقط هي: بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، واليابان.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد عسكري بدأ في 28 فبراير، مع شن الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على أهداف داخل إيران، ورد طهران باستهداف مواقع إسرائيلية ومنشآت عسكرية أمريكية في المنطقة.



