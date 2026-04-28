• تقدم متسارع في تنفيذ الخط.. أول قطار يصل مايو 2026.. و17 محطة في المرحلة الأولى وتكامل مع 4 وسائل نقل حديثة

كشفت وزارة النقل عن استخدام 6 ماكينات حفر نفقي في وقت واحد لتنفيذ أنفاق هذه المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، لأول مرة في مصر، حيث يجري تنفيذ أنفاق الجزء الأول من المشروع بين محطتي حدائق الأشجار والمساحة عبر 4 ماكينات، بمعدل ماكينتين لكل اتجاه.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن الماكينة الأولى إلى محطة المتحف المصري الكبير، والثانية إلى محطة الأهرامات، بينما وصلت الثالثة إلى محطة مدكور، والرابعة إلى محطة الطالبية. كما يجري حاليا تجهيز ماكينتين إضافيتين لبدء حفر أنفاق الجزء الثاني من المرحلة الأولى بين محطتي المساحة والفسطاط، بواقع ماكينة لكل اتجاه.

ويعد المشروع أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة، حيث يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من الخط بطول 19 كيلومتر، تضم 17 محطة منها 16 محطة نفقية ومحطة سطحية واحدة، وتمتد هذه المرحلة من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر، مرورا بمحطة المتحف المصري الكبير، ثم ميدان الرماية، وشارع الهرم، وصولا إلى محطة الجيزة التي تتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد المسار ليتقاطع مع الخط الأول بمحطة الملك الصالح، وينتهي عند محطة الفسطاط.

وأضافت أن الخط الرابع للمترو يمثل واحدة من أكبر الملحمات الهندسية الجاري تنفيذها على أرض مصر، في إطار خطة الدولة للتوسع في إنشاء وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام والنظيف والصديق للبيئة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية إلى تطوير منظومة النقل الحضري وتقديم حلول عصرية تسهم في تقليل التكدس المروري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشارت إلى مواصلة الأعمال الإنشائية بوتيرة متسارعة من خلال كبرى شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة، وهي المقاولون العرب، أوراسكوم للإنشاءات، كونكورد، بتروجيت، وحسن علام للإنشاءات، في مشهد يعكس قدرات الشركات المصرية وخبراتها الكبيرة في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة.

وفيما يتعلق بالأنظمة والتجهيزات الفنية، أوضحت الوزارة أنه جاري تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورشة من خلال تحالف يضم شركتي ميتسوبيشي وأوراسكوم، كما يتقدم العمل في مشروع تصنيع وتوريد 23 قطارا جديدا لصالح الخط، تتولى تنفيذها شركة ميتسوبيشي اليابانية، على أن يتم توريد أول قطار في مايو 2026.

ونوهت إلى أن الخط الرابع يمتد ضمن رؤية مستقبلية شاملة ليُنفذ على أربع مراحل، حيث يجري حاليا دراسة المرحلة الثانية من الفسطاط إلى القاهرة الجديدة، والمرحلة الثالثة من حدائق الأشجار إلى ميدان الحصري، والمرحلة الرابعة من القاهرة الجديدة إلى مطار العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزارة النقل أن الخط الرابع للمترو سيحقق تكاملا كبيرا مع مختلف وسائل النقل الجماعي الحديثة، إذ توفر المرحلة الأولى تبادل خدمة الركاب مع الخط الثاني للمترو بمحطة الجيزة، والخط الأول بمحطة الملك الصالح، بينما تحقق المرحلة الثانية الربط مع الخط السادس الجاري دراسته بمحطة السيدة عائشة، ومع مونوريل شرق النيل عند محطة الطيران. كما تحقق المرحلة الثالثة تبادل الخدمة مع مونوريل غرب النيل بمحطة الحصري، فيما تربط المرحلة الرابعة مع القطار الكهربائي الخفيف LRT في محطة مطار العاصمة.

وقالت إن الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع العملاق تكمن في كونه يربط بين محافظتي القاهرة والجيزة، ويعد أول خط مترو يصل مدينة السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق، فضلا عن خدمته لعدد من المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل الهرم، فيصل، العمرانية، الجيزة، مدينة نصر، جامعة الأزهر، والقاهرة الجديدة.

وأضافت أن الخط الرابع يمثل حلقة وصل سياحية وتنموية فريدة، نظرا لمروره بعدد من أبرز المزارات السياحية، وعلى رأسها الأهرامات والمتحف المصري الكبير، ليجمع بين عبق التاريخ وآفاق المستقبل من خلال ربط هذه المناطق بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المتوقع أن ينقل الخط الرابع بعد اكتمال جميع مراحله نحو مليوني راكب يوميا، ليصبح أحد أهم شرايين النقل الحضري في مصر، وركيزة أساسية في دعم التنمية العمرانية والاقتصادية المستدامة خلال السنوات المقبلة.