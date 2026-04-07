وكالة تسنيم: سماع دوي انفجارات في قواعد أمريكية بالإمارات

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، بسماع دوي انفجارات تهز القواعد الأمريكية في الإمارات.

جاء ذلك في نبأ عاجل، أوردته بالتزامن مع إعلان الإمارات تعامل الدفاعات الجوية مع هجمات إيرانية.

وقالت وزارة الدفاع الإماراتية، إن الدفاعات الجوية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وأضافت في بيان، مساء الثلاثاء: «الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة».

وسبق أن نشرت قيادة خاتم الأنبياء بالحرس الثوري الإيراني، بحسب بيان منسوب للحرس، تحذيرا للمواطنين والمقيمين بشأن عبور عدد من الجسور والطرق في السعودية والإمارات والبحرين.

وتسود حالة من الترقب إزاء قرب انتهاء المهلة التي أعطلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، حيث قال إنها ستتعرض للإبادة الكاملة وستُمحى من الخريطة إذا لم تتوصل إلى اتفاق.



