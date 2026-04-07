جيش الاحتلال: قد يحدث ارتفاع في وتيرة إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل خلال ساعات

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه بعد إجراء تقييم للوضع وكجزء من الاستعدادات لانتهاء المهلة الزمنية قد يحدث ارتفاع في وتيرة إطلاق الصواريخ نحو ما سماها «الأراضي الإسرائيلية» خلال الساعات القادمة.

وصرح المتحدث باسم الجيش للإعلام العربي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة إكس: «يؤكد الجيش أنه في هذه المرحلة يجب التحلي باليقظة والجاهزية والتصرف بمسؤولية والالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية التي يتم تحديثها من حين لآخر».

وأضاف: «في حال طرأت تغييرات على تقييم الوضع سيتم إبلاغ الجمهور وفقًا لذلك.. الجيش يبقى مستعدًا على الصعيديْن الدفاعي والهجومي».

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 7, 2026

وتسود حالة من الترقب إزاء قرب انتهاء المهلة التي أعطلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإيران، حيث قال إنها ستتعرض للإبادة الكاملة.

وكان ترامب قد حذّر في وقت سابق من أن "حضارة بكاملها ستموت" في إيران إذا لم تلتزم البلاد بمهلته النهائية لإعادة فتح مضيق هرمز والتي تنقضي منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء.

فيما حذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، من تداعيات أي هجوم أمريكي محتمل على البنية التحتية داخل إيران، مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها ترامب، مؤكداً أن الرد الإيراني لن يقتصر على نطاق المنطقة.

وفي بيان صدر بعد ظهر اليوم، وجّهت العلاقات العامة للحرس الثوري تحذيراً شديد اللهجة إلى الدول التي وصفها بـ"الشريكة للولايات المتحدة" في المنطقة، مشددة على أن أي تصعيد سيقابل برد يستهدف البنية التحتية بشكل يؤدي إلى حرمان الولايات المتحدة وحلفائها من نفط وغاز المنطقة لسنوات.

وأشار البيان إلى أن القوات الإيرانية لم تكن ولن تكون البادئة في استهداف الأهداف المدنية، لكنها لن تتردد في الرد على أي قصف يطال المنشآت المدنية داخل البلاد.