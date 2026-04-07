خبراء ألمان يستبعدون قدرة حوت أحدب جانح قبالة ساحل البلطيق على تحرير نفسه

أشارت تقديرات خبراء ألمان، إلى أن الحوت الأحدب الجانح قبالة ساحل بحر البلطيق بالقرب من مدينة فيسمار لن يتمكن من تحرير نفسه بقوته الذاتية.

وصرح مدير المتحف البحري الألماني، بوركارد باشيك، خلال مؤتمر صحفي عُقد في جزيرة بول، بأن مستوى المياه يبلغ حالياً 1.40 متر، بينما يقبع الحيوان في "تجويف داخل رسوبيات ناعمة للغاية بعمق نحو 30 سنتيمتراً"، وأن ظهره يبرز بنحو 40 سنتيمتراً فوق سطح الماء.

وأضاف: "لكي يتمكن من السباحة بحرية والتحرر بمفرده، فإنه يحتاج إلى مستوى مياه أعلى بنحو 60 سنتيمتراً مما هو عليه اليوم".

وأضاف أنه لا يوجد أمل في حدوث ذلك، وأردف:" التوقعات للأيام الأربعة القادمة لا تشير إلى ذلك، بل من المتوقع حدوث انخفاض طفيف في مستوى المياه".

وتابع باشيك: "علاوة على ذلك، فإن البنية الجسدية العامة للحوت وقوته ببساطة لم تعد كافية".

ووصف الوضع بأنه غير مرضٍ بالنسبة للجميع، مشيراً إلى أن رؤية الحيوان في تلك الحالة ليست بالشيء الجيد، واستطرد " هذا شعور مرير جداً بالنسبة لنا جميعاً".

يُذكر أن الحوت الأحدب الجانح يقبع في المياه الضحلة قبالة فيسمار منذ أكثر من أسبوع. وكان فريق من الخبراء توجه قبل ظهر اليوم مجدداً بقارب مطاطي إلى موقع الحوت لتكوين صورة محدثة عن حالته، وفقاً لما صرح به متحدث باسم وزارة البيئة في مدينة شفيرين عاصمة ولاية مكلنبورج-فوربومرن، كما قام غواصون بفحص وضعية الحيوان ومكانه بدقة.