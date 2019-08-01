سفير السعودية باليمن: استهداف الحوثي لعدن مؤشر على توحد أهدافها مع «داعش» والقاعدة

أكد سفير المملكة العربية السعودية في اليمن محمد آل جابر، اليوم/الخميس/، أن الاستهداف المتزامن من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية للعاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع تنظيمي "داعش" و"القاعدة".

وأضاف آل جابر - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، أوردتها قناة "السعودية" الإخبارية - أن الاستهداف المتزامن من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابية "داعش" و"القاعدة" التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الإنسان.

ونفذت ميليشيات الحوثي الإرهابية، في وقت سبق اليوم، هجومًا انتحاريًا استهدف مركزًا للشرطة بمدينة عدن جنوبي اليمن، كما استهدفت معسكر الجلاء بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى؛ ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.