سان جيرمان يحرز كأس الرابطة الفرنسية ويستكمل الثلاثية المحلية

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توج باريس سان جيرمان بلقب كأس الرابطة الفرنسية بفوزه على ليون 6 / 5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي مساء الجمعة في المباراة النهائية للبطولة.

وأضاف سان جيرمان اللقب إلى لقبي الدوري الفرنسي وكأس فرنسا.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي على ملعب "استاد دو فرانس" بضاحية سان دوني في العاصمة الفرنسية باريس ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت اللقب لصالح سان جيرمان.

وفي ركلات الترجيح ، سجل لفريق ليون كل من يواكيم أندرسون وكارل توكو إيكامبي وماكسينس كاكيريت وتياجو مينديز وحسام عوار وأضاع برتراند تراوري (الركلة السادسة التي تصدى لها الحارس) ، وسجل لفريق سان جيرمان كل من آنخل دي ماريا ومارك فيراتي ولياندرو باريديس وأندير هيريرا ونيمار وبابلو سارابيا.

وهذه هي المرة السادسة في تاريخ البطولة التي يحسم فيها اللقب عن طريق ركلات الترجيح في النهائي.

وشهدت الدقيقة 119 من المباراة طرد رافاييل مدافع ليون لإعاقته الأرجنتيني آنخل دي ماريا قبل دخوله منطقة الجزاء.