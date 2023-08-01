سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات اقتصادية نهائية نشرت اليوم الثلاثاء ارتفاع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع فى اليابان خلال يوليو الماضي يعد انكماشه بوتيرة أقل في الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 6ر49 نقطة مقابل 8ر49 نقطة خلال يونيو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

كانت القراءة الأولية للمؤشر الصادرة في الأسبوع الماضي قد أشارت إلى تراجع المؤشر إلى 4ر49 نقطة.

وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع تراجعا جديدا خلال الشهر الماضي، مع تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة في بداية النصف الثاني من العام الحالي. وارتفعت وتيرة تراجع الطلبيات خلال الشهر الماضي عن الشهر السابق نتيجة ضعف الطلب في كل من الخارج والداخل.

واستمر تراجع المبيعات الخارجية للسلع المصنعة اليابانية للشهر السابع على التوالي، مما أدى إلى تراجع الإنتاج بأعلى وتيرة له منذ تسعةأشهر.