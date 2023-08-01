مجلس حكماء المسلمين يوقع مع الإمارات مذكرة تفاهم لتعزيز الحوار بين الأديان والعمل المناخي

وقع المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، مع ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "COP28"، مذكرة تفاهم؛ بهدف تأسيس شراكة لتعزيز الحوار بين الأديان والعمل المناخي في إطار المؤتمر.
جاء ذلك في منشور للمجلس عبر حسابه الرسمي على منصة إكس (تويتر سابقا).
كانت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ قد أعلنت رسميا، في نوفمبر الماضي عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للحدث العالمي في نسخته الـ28، بعد حصولها على تأييد مجموعة آسيا، والمحيط الهادئ.
وتتطلع دولة الإمارات إلى استقبال العالم في مؤتمر الأطراف "كوب 28"، والعمل مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق نتائج ومخرجات متوازنة وطموحة وشاملة للجميع لتكون إرثا يمنح الأمل للأجيال القادمة.