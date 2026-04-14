أفادت معطيات إسرائيلية، الثلاثاء، بمقتل 35 شخصا وإجلاء ما يزيد عن 6300 آخرين من منازلهم، منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي.

جاء ذلك وفق بيانات معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (تابع لجامعة تل أبيب) التي يتم تحديثها يوميا، ودون توفر تقارير مستقلة عن العدد الحقيقي للضحايا وحجم الأضرار.

وتفرض إسرائيل رقابة مشددة وتعتيما كبيرا على خسائرها الحقيقية جراء سقوط أو اعتراض الصواريخ والمسيرات التي تطلقها إيران و"حزب الله"، فضلا عن المعارك البرية في جنوب لبنان.

وقال المعهد إن حصيلة الهجمات على إسرائيل بلغت 35 قتيلا وأكثر من 8 آلاف مصاب، وإن إيران أطلقت منذ بداية الحرب أكثر من 640 صاروخا اجتازت المجال الجوي الإسرائيلي، وما يزيد عن 765 مسيّرة.

وأوضح أنه تم إجلاء أكثر من 6300 شخص منذ تلك الفترة، حيث سجلت مدينة تل أبيب أعلى عدد إجلاء بواقع 1535 شخصا، تلتها مدينة عراد (جنوب) بنحو 1510، ثم ديمونا (جنوب) بـ1150، وبيت شيمش (وسط) بـ515.

وأشارت المعطيات إلى أنه منذ 8 أبريل الجاري أوقفت إيران إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل بسبب وقف إطلاق النار المؤقت، فيما واصل حزب الله الإطلاق من لبنان.

وفجر 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.

والأحد، أعلنت إيران والولايات المتحدة انتهاء مفاوضات جرت في إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية تعثر التوصل إلى اتفاق.