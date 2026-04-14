بتكوين تسجل 74 ألفا و766 دولارا في أعلى مستوى منذ شهر

ارتفع سعر عملة بتكوين نحو 0.3%، الثلاثاء، ليصل إلى 74 ألفا و766 دولارا، في أعلى مستوى له منذ نحو شهر.

جاء هذا الارتفاع وسط إقبال المستثمرين على الأصول عالية المخاطر، مع ترقب جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التوصل لاتفاق "شبه كامل" مع طهران باستثناء الملف النووي.

وفي 14 مارس الماضي، تم تداول عملة بتكوين قرب 71 ألف دولار، ضمن موجة صعود دفعتها زيادة الإقبال على الأصول عالية المخاطر، مدعومة بتوقعات تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة واستمرار تدفقات الاستثمار إلى السوق.

ويأتي صعود العملة الرقمية اليوم مدفوعا أيضا بتقلبات الأسواق العالمية جراء الحرب على إيران وما تلاها من جولة مفاوضات، وفق ما أفاد به مسئولون أمريكيون لوكالة "أسوشيتد برس".

وتشهد الأسواق العالمية حالة تقلبات كبيرة نتيجة الحرب التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

والاثنين، قال ترامب إن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع إيران في معظم القضايا، باستثناء الملف النووي، معربا عن اعتقاده بأن طهران ستوافق عليه.

وأضاف في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض: "أنا متأكد من ذلك، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا، وإذا لم تقبل بذلك، فلن يكون هناك اتفاق".

والأحد الماضي، أعلنت إيران والولايات المتحدة انتهاء مفاوضات أجريت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسئولية التعثر في ذلك.

وفي 8 أبريل الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.