أشرف صبحي: إطلاق مبادرات الاستراتيجية الوطنية للشباب بمختلف المحافظات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة نجحت على مدار السنوات الخمس الماضية، في إطلاق العديد من المبادرة ضمن الخطة الوطنية للشباب.

جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية أدلى بها على هامش انطلاق مبادرة (صيف شبابنا) من ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعرضها برنامجه «صباحك مصري» على قناة «mbc مصر 2»، اليوم الثلاثاء.

وصرّح الوزير بأن الاستراتيجية الوطنية للشباب تضمنت العمل على مختلف القطاعات على الامتداد الجغرافي لمصر بالكامل.

وأشار إلى تحقيق الاهتمام بالشباب، في الريف والحضر وفي المراكز والمدن والقرى، وصولا إلى المحافظات الحدودية.

ولفت إلى نجاح الوزارة، بالتعاون مع قطاعات عدة، في بلورة أفكار شبابية وتأسيس كيان مشترك يجمع بين مجموعات شبابية تتشارك في فكرة بعينها.

ونظمت وزارة الشباب والرياضة، وشركة العاصمة الإدارية احتفالية «شباب مصر»، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومشاركة أكثر من 5000 شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأقيمت الاحتفالية بساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت عرضا تقديميا حول إنجازات وزارة الشباب والرياضة ومداخلات للعديد من الكيانات الشبابية للحديث في صورة تعقيبات حول مجموعة من القضايا والمجهودات المبذولة من قبل الدولة المصرية.