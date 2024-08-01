فرنسا: اعتقال 4 شباب لتورطهم في حريق شقة أسفر عن مقتل 7 أشخاص

ألقت السلطات الفرنسية اليوم الخميس، القبض على أربعة شبان للاشتباه في قيامهم بتعمد إضرام النار في شقة في جنوب فرنسا، وذلك بعد أسبوعين من الحريق الذي دمر الشقة وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وقال مكتب الادعاء العام في نيس اليوم الخميس، إن شابا /17 عاما / كان قد احتجز في وقت سابق على الحدود الإسبانية مثل أمام قاضي التحقيقات.

واعترف الشاب بأنه دخل إلى مجمع الشقق السكني في نيس مع شركاء له ، بيد أنه أنكر علاقته بإضرام الحريق.

وقال ممثلو الادعاء إن الشاب معروف لدى المحققين بتورطه سابقا في عمليات متعلقة بالمخدرات.

وأسفر الحريق الذي اندلع في المساء في شقة بالطابق السابع عن مقتل أسرة مكونة من سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.

وقال المحققون إنه تم إضرام النار على خلفية صفقة مخدرات، ولكن لم يكن للضحايا أي علاقة بتلك الصفقة غير المشروعة.