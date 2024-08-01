احتل علي بدوي لاعب منتخب مصر للشراع المركز 40 في تصفيات قوارب الليزر بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والمقامة خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل في المركز الـ27.

وحصل بدوي على المركز 40 بعد خوضه لسباقين في منافسات الشراع ومن المقرر أن يستكمل باقي السباقات غدا. ويمثل منتخب الشراع المصري في دورة الألعاب الأولمبية بالثنائي علي بدوي وخلود منسي.

وتأهل علي بدوي لاعب منتخب مصر للشراع إلى الألعاب الأولمبية، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا بمنافسات lLCA-7 بينما تأهلت خلود منسي إلى الأولمبياد، بعد فوزها بذهبية بطولة أفريقيا بمنافسات lLCA-6.

وتعد مشاركة ثنائي المنتخب خلود منسي وعلي بدوي في أولمبياد باريس 2024 هي الثانية على التوالي للثنائي والرابعة لمصر في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة في نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.