تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي فعاليات مهرجان ليالينا في العلمين، الذي يُقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ضمن جهود الدولة لتعزيز الحراك الثقافي والفني في المدن الجديدة، وتقديم محتوى إبداعي متنوع يستهدف مختلف الفئات العمرية.

وشهد المسرح الروماني بمدينة العلمين الجديدة مساء أمس الخميس حضورًا لافتًا من الجمهور وتفاعلًا كبيرًا مع الفقرات الفنية المتنوعة، حيث قدّم بيت العود التابع لصندوق التنمية الثقافية عروضًا موسيقية متميزة، إلى جانب عروض فرقة سوهاج للفنون الشعبية والاستعراضية التي بدأت فقراتها من الممشى السياحي ونجحت في جذب الجمهور بجمال الأداء وتنوع الاستعراضات، كما أمتعت فرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب الحضور بباقة من الأغنيات الشبابية ذات الطابع المعاصر.

ويشهد المسرح الروماني مساء اليوم الجمعة 1 أغسطس باقة جديدة من العروض الفنية المجانية، تبدأ بعرض الأراجوز وخيال الظل، يليه عرض لفرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية التي تقدم مقطوعات موسيقية نابضة بالحيوية، ثم فقرة غنائية لفرقة قصور الثقافة لأغاني الشباب، وتُختتم الليلة بعرض لفرقة سوهاج للفنون الشعبية التي تقدم لوحات فلكلورية مستوحاة من التراث الصعيدي

ويُقام مهرجان ليالينا في العلمين مساء كل خميس وجمعة مجانا على المسرح الروماني بالعلمين الجديدة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى نشر الفنون وتعزيز الهوية الثقافية، ودمج الثقافة في المشهد التنموي للمدن الجديدة بالشراكة مع مختلف مؤسسات الدولة