455 زيارة ميدانية وبرامج تدريب مكثفة لرفع كفاءة المنشآت الصحية بالمنوفية

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة المنوفية عن تنفيذ 455 زيارة ميدانية خلال النصف الأول من عام 2025، استهدفت المستشفيات والوحدات والمراكز الطبية المتخصصة، وذلك في إطار خطة شاملة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد، وتعزيز مفاهيم سلامة المرضى.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن هذه الزيارات نُفذت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية، وتقديم خدمات طبية آمنة تُلبي احتياجات المواطنين.

وأوضح وكيل الوزارة، في بيان صدر اليوم الخميس، أن اللجان المتخصصة التابعة لإدارة سلامة المرضى، وبالتنسيق مع إدارات الطب العلاجي والرعاية الأساسية وفرق الاعتماد، قامت بتقييم الأداء وتقديم الدعم الفني ووضع خطط تصحيحية لمعالجة أوجه القصور، بما يُعزز جاهزية المنشآت لتطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

من جانبها، أشارت الدكتورة هبة محمود حمدي، مدير إدارة سلامة المرضى وجودة الرعاية، إلى أنه تم إعداد خطط تصحيحية استنادًا إلى نتائج المرور الميداني، مع تفعيل آليات متابعة مستمرة لضمان التحسين المستدام. كما لفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد توسعًا في برامج التدريب والتأهيل للعاملين في القطاع الصحي، مع التركيز على مفاهيم إدارة المخاطر والرعاية المتمركزة حول المريض.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أن هذه الجهود تأتي في إطار السعي نحو بناء نظام صحي متكامل وآمن، مؤكدًا أن صحة المواطن ستظل على رأس أولويات المديرية.