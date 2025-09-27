بلدية غزة تنعى أحد موظفينا: استشهد خلال عمله في خدمة السكان

نعت بلدية غزة، أحد موظفيها الشهيد هاني حسن المغني (48 عامًا)، الموظف في دائرة الحدائق، الذي استشهد أثناء تأدية مهامه في منتزه البلدية الرئيس وسط المدينة.

وقالت البلدية في بيان، اليوم السبت: "لقد كان الشهيد المغني يؤدي عمله في خدمة سكان المدينة، حين طاله القصف، في انتهاكٍ للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية التي تكفل حماية العاملين في القطاعات المدنية والخدماتية".

وتقدمت بأحر مشاعر العزاء والمواساة إلى عائلة الشهيد وذويه وزملائه، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وجددت تأكيدها على الطبيعة المدنية والإنسانية لعملها، وحرصها على تقديم الخدمات الأساسية لسكان المدينة.

وشددت على أن طواقمها وموظفيها يتمتعون بالحماية بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية.

ودعت بلدية غزة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتهم تجاه حماية العاملين في المؤسسات الخدمية والإنسانية.