السكك الحديدية: تسيير الرحلة العشرين لعودة الأشقاء السودانيين طوعا إلى وطنهم

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جهودها لدعم الأشقاء السودانيين وتقديم كافة صور المساندة لهم، وبتنفيذ مباشر لتوجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأكدت الهيئة، في بيان لها اليوم الأحد، أنها قامت صباح اليوم بتسيير الرحلة العشرين من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للسودانيين المقيمين في مصر، منوهة إلى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية التي أولت اهتماما خاصا بملف الأشقاء السودانيين المتواجدين في مصر، وتوفير وسائل آمنة وميسرة لعودتهم إلى وطنهم.

وأضافت أن إجمالي عدد من تم نقلهم حتى الآن بلغ نحو 19,069 راكبا سودانيا، مما يعكس حجم الجهود المبذولة لتسهيل عمليات الانتقال وضمان سلامة الركاب خلال رحلتهم.

وأشارت الهيئة إلى انطلاق القطار من القاهرة وصولا إلى محطة السد العالي، حيث من المقرر أن يصل إليها في تمام الساعة 11:40 مساء اليوم، على أن يعود القطار ذاته في اليوم التالي لخدمة الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح غدا الإثنينط

ونوهت إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتبناها الدولة المصرية لتعزيز التكامل الإقليمي ودعم الاستقرار في المنطقة، حيث يمثل التعاون مع السودان ركيزة أساسية في السياسة المصرية تجاه دول الجوار، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين، علاوة على حرص وزارة النقل على توفير بيئة نقل آمنة، من خلال تجهيز القطارات بكافة وسائل الراحة، وتنسيق الجهود مع الأجهزة المعنية لتذليل أي عقبات قد تواجه الركاب.

يذكر أن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين تأتي في ظل تداعيات الأزمة السودانية الراهنة، قبل أن تبدأ الدولة بتيسير رحلات منظمة للراغبين في العودة الطوعية، ما يعكس التزام الدولة المصرية بمسؤولياتها تجاه أشقائها السودانيين.