السودان يحذر من الفيضانات بمجرى النيل: إيراد النيل الأزرق تجاوز 730 مليون متر مكعب في اليوم

أصدرت وحدة الإنذار المبكر بالإدارة العامة لشئون مياه النيل في وزارة الزراعة والري السودانية، مساء الأحد، إنذارًا بشأن حدوث فيضانات على امتداد الشريط النيلي؛ نتيجة لزيادة الوارد من النيل الأزرق والأبيض.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المناطق المتأثرة بالفيضانات، هي: الخرطوم – نهر النيل – النيل الأبيض - سنار - النيل الأزرق.

ودعت المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات.

من جانبها، نوهت الإدارة العامة لشئون مياه النيل، أن إيراد النيل الأزرق تجاوز 730 مليون متر مكعب في اليوم، لليوم الرابع على التوالي.

وأشارت إلى أن تصريف سد الروصيرص تجاوز 670 مليون متر مكعب في اليوم، وسنار تجاوز 600 مليون متر مكعب.

ولفتت إلى أن «تصريف سد مروي تجاوز 700 مليون متر مكعب في اليوم».