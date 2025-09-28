إصابة أحد جنود الاحتلال بجروح خطيرة بعد دعسه بمركبة قرب قرية جيت شرق قلقيلية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة أحد جنود الاحتلال بجروح خطيرة، بعد دعسه بمركبة قرب قرية جيت شرق قلقيلية.

ونقلت شبكة «قدس» الإخبارية، عن الإعلام العبري قوله، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال برفقة إسعافات هرعت إلى الطريق بين نابلس وقلقيلية، بعد بلاغٍ عن إصابةٍ بعملية دعس قرب قرية جيت.

وأشارت الشبكة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبة بالمكان، لافتة إلى الاشتباه بعملية للمقاومة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واعتقالات في أنحاء الضفة الغربية فجر الجمعة، شملت نابلس وقلقيلية ومناطق أخرى.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة كشيكة بمدينة نابلس حيث اعتقلت الأسير المحرر حسني العامودي من منزله، كما اقتحمت منطقة رفيديا في المدينة واعتقلت الأسير المحرر عامر الطنبور.

كما اقتحمت قوات إسرائيلية مخيم عسكر الجديد شرق نابلس وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع. وشملت المداهمات أيضا قرية كفر قليل جنوبي نابلس، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي نواف العامر.

في الوقت نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال حي كفر سابا بمدينة قلقيلية، وتوغلت أيضا في بلدة حجة شرقي المدينة.