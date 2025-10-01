أردوغان: لن نقبل بوجود تنظيمات إرهابية في سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل دعمها الدائم لوحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على رفض تركيا القاطع لوجود أي تنظيمات إرهابية على الأراضي السورية.

وأوضح أردوغان في كلمة ألقاها خلال افتتاح العام التشريعي لمجلس الأمة التركي في العاصمة أنقرة أن الشعب السوري بدأ يرى النور بعد أربعة عشر عاماً من الظلم والاستبداد الذي مارسه النظام البائد، مشيراً إلى أن تركيا ستقف دائماً في وجه أي مخططات تقسيمية أو تنظيمات إرهابية تستهدف استقرار سوريا ووحدتها، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال الرئيس التركي: إن "تحالف الأتراك والأكراد والعرب سيضمن ويرسخ السلام والرخاء والتنمية في المنطقة"، مشيراً إلى أن بلاده ستستمر في الوقوف في وجه الإرهاب لضمان الأمان والاستقرار في المنطقة.

وفي الشأن الفلسطيني، أوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً موقف بلاده الثابت في مواجهة التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي قطاع غزة.