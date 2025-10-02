يواصل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) للعام التاسع على التوالي دعمه لمبادرته المجتمعية "الفن للجميع"، التي أطلقها عام 2017 بهدف تعزيز الوصول العادل للفنون وإتاحة فعالياته لشريحة أوسع من الجمهور، تأكيدًا لالتزامه بجعل الفنون مساحة مفتوحة وجامعة لمختلف فئات المجتمع.

تنطلق المبادرة من إيمان المهرجان بأن الفن قوة إنسانية وإبداعية يجب أن تكون متاحة للجميع، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية أو الخلفية الاجتماعية أو مستوى الخبرة والقدرات.

وتقوم المبادرة على توفير تذاكر مجانية للأفراد والمجتمعات الأكثر احتياجًا، ما يمنحهم فرصة التعرف على عروض فنية مستقلة ومعاصرة من مصر والعالم، ويعزز من التبادل الثقافي والحوار المجتمعي.

وفي هذا الإطار، يتعاون المهرجان مع عدد من المؤسسات الأهلية والمجتمعية، من بينها: مؤسسة بناتي، جمعية خير وبركة، مؤسسة تير دي زوم، مؤسسة مرسال، مبادرة "أكون"، ومبادرة "هي في السينما"، وغيرها، بما يسهم في توسيع قاعدة الجمهور وإثراء التجربة الفنية.

ومنذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم، أتاح المهرجان الفرصة لأكثر من ألفي شخص من غير القادرين لحضور عروضه الفنية المتنوعة، وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، إيمانًا منه بأن الفن قوة مؤثرة ينبغي أن تكون في متناول الجميع.

وعلى مدار 26 يومًا، يقدّم "دي-كاف" في دورته الحالية 34 عرضًا متنوعًا يجمع بين الفنون الأدائية وفنون الميديا الحديثة والموسيقى، بالإضافة إلى فعاليات خاصة، بمشاركة 130 فنانًا وفنيًا ومدربًا من 18 دولة حول العالم.

ويُعد مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف) المهرجان الوحيد من نوعه في مصر، حيث يجمع تحت مظلته أشكالًا متعددة من الفنون المعاصرة، ويُقام سنويًا في قلب القاهرة عبر عدد من المساحات الفنية في منطقة وسط البلد، ليمزج بين العروض المسرحية والأدائية والبصرية والموسيقية والرقمية والسينمائية، بمشاركة فنانين من مصر والعالم العربي ومختلف أنحاء العالم.