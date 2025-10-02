بريطانيا تدعو إسرائيل لتسليم مساعدات أسطول الصمود للمنظمات الإنسانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت وزارة الخارجية البريطانية، إسرائيل إلى تسليم المساعدات الإنسانية التي يحملها أسطول الصمود العالمي للمنظمات الإنسانية العاملة على الأرض لإيصالها إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية البريطانية، الخميس، حول الهجوم الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة.

وجاء في البيان: "يجب تسليم المساعدات التي يحملها الأسطول إلى المنظمات الإنسانية العاملة على الأرض لإيصالها بأمان إلى غزة".

وقالت الخارجية البريطانية إنها تنتظر أن يتم التعامل مع الأسطول وفقا للقانون الدولي واحترام حقوق الناشطين على متنه.

وأضافت أن حل الأزمة الإنسانية المزرية في غزة "مسئولية الحكومة الإسرائيلية".

وأكدت ضرورة رفع القيود المفروضة على المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى المدنيين في غزة.