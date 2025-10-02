بلجيكا تنتقد خطة استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض لأوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد اليوم الخميس، رئيس وزراء بلجيكا، بارت دي ويفر، خطط استخدام المليارات من اليورو من الأصول الروسية، المجمدة حاليًا في بلجيكا، لتمويل فرض تعويضات لأوكرانيا.

واقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، والمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، استخدام أموال البنك المركزي الروسي المجمدة لتقديم قروض إضافية إلى أوكرانيا تصل إلى 140 مليار يورو (164.3 مليار دولار).

وقالت المفوضية، إنه تم تجميد نحو 200 مليار يورو من الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية، ويتم الاحتفاظ بمعظم هذه الأموال لدى شركة "يوروكلير" للسندات، ومقرها بروكسل.

ويُشار إلى أنه حتى الآن، تم استخدام الفائدة على الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا.

واتهم دي ويفر أنصار المشروع بتجاهل المخاطر بصورة كبيرة، وعدم وجود إجابات لأسئلة مفتوحة على هامش قمة أوروبية في كوبنهاجن.

وعلاوة على خطر مصادرة الأصول التابعة للشركات الأوروبية في روسيا، أشار إلى احتمالية محاولة اغتيال رئيس "يوروكلير".

وحذر دي ويفر، من أن القضايا القانونية الإضافية لم يتم حسمها بشكل قاطع.

ويُعد دي ويفر شخصية رئيسية في الخطة، بما أنه لا يمكن تطبيق المبادرة بدون موافقة بلجيكا.