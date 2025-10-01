 تفاصيل معسكر أكتوبر للمنتخب استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 8:07 م القاهرة
تفاصيل معسكر أكتوبر للمنتخب استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو

الشروق
نشر في: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 7:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 أكتوبر 2025 - 7:51 م

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر الفريق يوم 5 أكتوبر من الشهر الجاري في إطار الاستعداد لمباراتي جيبوتي وغينيا.

ويواجه منتخب مصر نظيريه جيبوتي وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 8 و12 في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكد إبراهيم حسن في تصريحات رسمية أن منتخب مصر سيتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر.

والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو  يوم 12 أكتوبر  باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.


