تفاصيل معسكر أكتوبر للمنتخب استعدادا لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو

أعلن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، انطلاق معسكر الفريق يوم 5 أكتوبر من الشهر الجاري في إطار الاستعداد لمباراتي جيبوتي وغينيا.

ويواجه منتخب مصر نظيريه جيبوتي وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 8 و12 في الجولتين التاسعة والعاشرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأكد إبراهيم حسن في تصريحات رسمية أن منتخب مصر سيتوجه يوم 6 أكتوبر إلى المغرب لمواجهة جيبوتي يوم 8 أكتوبر.

والعودة يوم 9 للقاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمباراة غينيا بيساو يوم 12 أكتوبر باستاد القاهرة في الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.