مصر تحصد 3 ميداليات ببطولة زامبيا الدولية للريشة الطائرة

توج لاعبو المنتخب الوطني المصري للريشة الطائرة، بـ3 ميداليات متنوعة خلال مشاركتهم في بطولة زامبيا الدولية والمقامة خلال الفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر الجاري، البالغ مجموع جوائزها 5 آلف دولار.

وحقق فريق الزوجي المكون من نور يسري وكريم محمود عزت فضية الزوجي المختلط، بعد الخسارة أمام الزوجي الباكستاني بصعوبة بنتيجة 2-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-18، 22-20"، في مباراة استغرقت 38 دقيقة من اللعب.

كما حصلت نور يسري على برونزية منافسات فردي السيدات، فيما حصل كريم عزت رفقة زميله أحمد البهنساوي على برونزية منافسات زوجي الرجال.

ومن جانبها، أعربت هادية حسني رئيس اتحاد الريشة الطائرة عن سعادتها بهذه الميداليات التي تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

وأكدت "حسني" إننا سنضاعف الجهد لتحقيق المزيد من الميداليات والنجاحات خلال الفترة المقبلة.

وعلى جانب آخر، يستعد اتحاد الريشة الطائرة لتنظيم النسخة الثالثة من بطولة مصر الدولية البارالمبية "ذوي الإعاقة" المقرر إقامتها مطلع العام المقبل.