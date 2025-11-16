استبعاد حسام حسن ويورشيتش من القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في القارة خلال العام الحالي 2025.

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدرب استبعاد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، والكرواتي كرونسلاف يورشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا للعام 2025 كلًا من وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، ومواطنه محمد وهبي، المدير الفني لمنتخب المغرب للشباب، و بوبيستا مدرب منتخب كاب فيردي.

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم، الأحد، قوائم المرشحين في الفئات المختلفة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا يوم 19 نوفمبر الجاري بالعاصمة المغربية الرباط.

وكان «كاف» أعلن في وقت سابق قائمة موسعة من المدربين المرشحين ضمت كلًا من حسام حسن مدرب منتخب مصر، الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش مدرب بيراميدز، بوبيستا مدرب كاب فيردي، التونسي سامي الطرابلسي مدرب منتخب تونس، روموالد راكوتوندرابي مدرب مدغشقر، التونسي معين الشعباني مدرب نهضة بركان المغربي، المغربي طارق السكتيوي مدرب منتخب المغرب للمحليين، محمد وهبي مدرب منتخب المغرب تحت 20 عاما، وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، بابي ثياو مدرب منتخب السنغال.