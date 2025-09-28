 وفاة شابة بعد إصابتها بأزمة صحية مفاجئة واصطدام سيارتها بعمود إنارة في بورسعيد - بوابة الشروق
الأحد 28 سبتمبر 2025 7:55 م القاهرة
وفاة شابة بعد إصابتها بأزمة صحية مفاجئة واصطدام سيارتها بعمود إنارة في بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 7:27 م | آخر تحديث: الأحد 28 سبتمبر 2025 - 7:27 م

لقيت فتاة مصرعها في حادث مروري بعد اصطدمت سيارتها فجأة بعمود إنارة بمحافظة بورسعيد، وذلك على إثر تعرضها لأزمة صحية مفاجئة.

تلقى اللواء محمد خليل الجمسي، مدير الأمن بمحافظة بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوفاة الشابة يمنه ج. أ. م، 32 سنة، بعد أن فقدت الوعي فجأة، واصطدمت السيارة التي تقودها بعمود إنارة أعلى بلدورة رصيف شارع 23 يوليو بجوار مبنى ديوان عام محافظة بورسعيد.

الجثة بمشرحة مستشفى السلام بورسعيد تحت تصرف النيابة، لحين التصريح بدفنها.
تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة حي الشرق، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.

